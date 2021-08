https://it.sputniknews.com/20210824/lotta-al-covid-figliuolo-entro-fine-settembre-vaccinati-80-italiani-12640652.html

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, ha affermato oggi che l'obiettivo della campagna di vaccinazione di immunizzare l'80% della popolazione over 12 prima dell'inizio della stagione autunnale sarà raggiunto senza alcun ritardo.Inoltre la struttura commissariale ha comunicato l'arrivo nel Paese di oltre 5,3 milioni di dosi dei vaccini anti-Covid a mRna, in particolare 3,7 milioni di Pfizer e oltre 1,6 di Moderna.Secondo gli ultimi dati, alla mattina del 24 agosto in Italia sono state somministrate complessivamente 75.622.961 dosi di vaccino contro il Covid. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con la somministrazione della seconda dose sono 36.532.211, ovvero il 67,64 % della popolazione vaccinabile con età superiore ai 12 anni.

raus jUEde Il generale Zelig ci farà vedere il suo numero migliore: trasformare le terze dosi in prime vaccinazioni. 0

Luke Revenge Il virus è diffuso attraverso il vaccino, più vaccinano più aumentano i contagi 0

