Lavrov in Italia il 26 e 27 agosto: colloqui con Di Maio e Draghi, al centro l'Afghanistan

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è impegnato in un tour di visite ufficiali a Budapest, Vienna e Roma a partire da oggi fino al 27 agosto, ha... 24.08.2021, Sputnik Italia

Prima di arrivare a Roma, il capo della diplomazia russa sarà in visita ufficiale a Budapest e Vienna per parlare con i suoi omologhi dei temi d'attualità della politica internazionale, dei rapporti Russia-Ue e Russia-Nato e di normalizzazione in Ucraina e Nagorno-Karabakh.Negli incontri Lavrov affronterà i temi principali della politica internazionale. A Vienna il ministro russo dovrebbe anche visitare la sede dell'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica).A Roma il capo della diplomazia russa sarà 2 giorni a partite da giovedì 26 agosto e in programma sono previsti incontri con il titolare della Farnesina Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio Mario Draghi.Nel 2021 l'Italia detiene la presidenza di turno del G20. Il 30 e 31 ottobre propria a Roma è previsto il summit dei capi di governo dei paesi del G20.

MG Mg BENE, GLI ALTRI SI DIVIDONO IL MONDO E VOI SIETE PAGATI CON I SALAMALECCHI. NON AVETE NE ARTE NE PARTE, MA PWRCHE CHE CAZZO VI IMMISCHIATE CON GLI ALTRI ? HOOOOO SIETE LECCHINI, CHE SCHIFO CHISSA CHI VI BACIERA. 0

Irina Derefko Ministro Lavrov. Tempo perso. Di Maio e Draghi, sono al soldo degli atlantisti. E' come parlare a due serpenti con 10 lingue cisacuno. 0

