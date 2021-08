https://it.sputniknews.com/20210824/lampedusa-13-sbarchi-nella-notte-altri-272-migranti-giunti-sullisola-12631934.html

Lampedusa: 13 sbarchi nella notte, altri 272 migranti giunti sull'isola

Lampedusa: 13 sbarchi nella notte, altri 272 migranti giunti sull'isola

Al limite la situazione presso l'hotspot di contrada Imbriacola, dove sono attualmente ospitate oltre 860 persone. 24.08.2021

Ancora sbarchi a Lampedusa, dove, da mezzanotte all'alba, si sono registrati gli arrivi di ben tredici natanti, per un totale di 272 migranti.Nella serata di ieri ce n'erano stati invece altri 4, per un totale di 70 persone, che hanno portato il numero degli approdi, per la giornata di ieri, a 10 con 235 migranti.In 24 ore sono, dunque, giunti sull'isola 507 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 865 ospiti, a fronte di una capienza massima di 250 posti.Su un'imbarcazione, partita da Zuwara, c'erano 39 persone; su un'altra, di 6 metri, partita da Djerba, ce n'erano 6 ed ancora su una barca in vetroresina, salpata da Chebba, sono stati bloccate 16 persone, fra cui 2 donne e 2 minori. Infine, la motovedetta dei carabinieri ha bloccato un barchino di 6 metri, anche questo partito da Chebba, con 9 tunisini.

raus jUEde L' isola è abbastanza grande da poterla dividere in due, con un muro che la separa. La metà a picco sul mare, non utilizzabile per il turismo e l'attracco, diventerebbe un perfetto campo di concentramento dove mettere tutti quelli che arrivano illegalmente dal mare, da qualunque rotta. Poi la scelta: ti fai mettere su una barca che ti riporta a casa, o resti a marcire là dentro. 0

giovanni Bene ,spero che presto prima o poi scoppi l isola .....poi tocchera all intera penisola di merda colonia sionista 0

