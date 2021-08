https://it.sputniknews.com/20210824/la-federal-reserve-congela-i-beni-della-banca-afghana-la-cina-critica-gli-stati-uniti-12633110.html

La Federal Reserve congela i beni della banca afghana, la Cina critica gli Stati Uniti

La Federal Reserve congela i beni della banca afghana, la Cina critica gli Stati Uniti

La Cina si è detta "pronta" a continuare a svolgere un ruolo attivo negli sforzi di ricostruzione dell'Afghanistan, mentre ha criticato gli Stati Uniti per... 24.08.2021, Sputnik Italia

L’ex governatore della banca centrale afghana, ora in fuga, Ajmal Ahmady, ha avvertito dei rischi d'inflazione su cibo e altri articoli, nonché di deprezzamento della valuta nel paese a causa della decisione degli Stati Uniti di congelare 9 miliardi di dollari di attività estere di Kabul e della sospensione dei finanziamenti in dollari alla nazione dopo la presa di Kabul da parte dei talebani*.Il funzionario cinese ha anche criticato gli Stati Uniti per non aver onorato il loro "impegno ad assistere l'Afghanistan in aree che includono lo sviluppo, la ricostruzione e l'assistenza umanitaria".Le osservazioni di Pechino giungono sullo sfondo della decisione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di congelare quasi 9 miliardi di dollari di attività appartenenti alla Da Afghan Bank (DAB), la banca centrale della nazione.Ahmady, che ha lasciato la nazione dopo la conquista dei talebani, afferma che la Federal Reserve Bank detiene quasi 7 miliardi di dollari delle riserve estere complessive della nazione, inclusi 3,1 miliardi di dollari in titoli e obbligazioni statunitensi, oro e conti in contanti.Quasi 700 milioni di dollari di fondi DAB sono detenuti presso la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), con sede in Svizzera, nota come banchiere delle banche centrali mondiali. Il saldo delle riserve internazionali dell'Afghanistan è detenuto in altri conti bancari.Solo lo 0,1-0,2 per cento dei fondi disponibili sarebbe accessibile ai talebani, afferma, intendendo ingiustificata una tale misura cautelativa.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molte altre nazioni.

