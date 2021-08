https://it.sputniknews.com/20210824/ita-da-giovedi-26-scatta-la-vendita-di-biglietti-per-volare-da-meta-ottobre-12643445.html

Ita: da giovedì 26 scatta la vendita di biglietti per volare da metà ottobre

Ita: da giovedì 26 scatta la vendita di biglietti per volare da metà ottobre

Ore contate per Alitalia, il passaggio di testimone con la newco avverrà nella notte tra il 24 e il 25 agosto. Allo scoccare della mezzanotte la compagnia di... 24.08.2021, Sputnik Italia

Conto alla rovescia per la nascita di Ita. Mentre Alitalia si appresta a staccare gli ultimi biglietti. la newco è pronta ad avviare le vendite giovedì 26 agosto. Il debutto in cielo avverrà il 15 ottobre.La commercializzazione è una conseguenza del Certificato di Operatore Aereo e Licenza di Esercizio che Ita ha ottenuto lo scorso 18 agosto. A partire dalla mezzanotte di giovedì i biglietti per volare da metà ottobre in poi con Ita si potranno acquistare sul sito della compagnia, nelle agenzie di viaggio e nelle biglietterie aeroportuali. Ventiquattro ore prima, alla mezzanotte di oggi, si chiuderà per sempre la vendita di biglietti Alitalia. Ai clienti che avevano già prenotato un volo dopo il 15 ottobre verrà data la possibilità di sostituire il volo con un altro equivalente gestito dalla Compagnia entro il 14 ottobre. In alternativa sarà possibile ricevere il rimborso integrale del biglietto.La newco partirà con 52 aeromobili, 2.800 dipendenti e con un ridimensionamento delle tratte che ha portato ad una consistente riduzione degli slot negli aeroporti di Roma e Milano. Perde il programma di fidelizzazione Millemiglia di Alitalia, ma ha ultimato una nuova ed innovativa progettazione di loyalty incentrata sulla flessibilità dei clienti e accessibilità ai voli.

