Israele, soglia di età minima per i richiami anti-Covid abbassata a 30 anni

Finora sono stati 5,4 milioni gli israeliani pienamente immunizzati contro il coronavirus. 24.08.2021, Sputnik Italia

Nella giornata di oggi il governo israeliano ha abbassato la soglia di età per ricevere una terza dose di vaccino anti-Covid a 30 anni, per far fronte all'aumento dei casi di infezione nel Paese.Il Ministero della salute israeliano ha preso questa decisione dopo dopo che lunedì sono stati registrati 9.831 nuovi casi di contagio, la cifra più alta da gennaio.Israele è tra le poche nazioni che ha deciso di somministrare una terza dose di vaccino, una politica criticata dall'Organizzazione mondiale della sanità, che ha chiesto di inviare più dosi agli stati più poveri.Il primo ministro Naftali Bennett ha sostenuto che, data la popolazione relativamente piccola di Israele, il suo programma di richiami non influenzerebbe le azioni globali ma fornirebbe dati rapidi sull'efficacia di una terza dose, aiutando la lotta contro la pandemia globale.Bennett ha affermato di essere impegnato a evitare un altro blocco economico e ritiene che l'ultima ondata possa essere gestita estendendo le vaccinazioni e promuovendo l'uso delle mascherine.Israele è stato uno dei primi Paesi a lanciare una campagna di vaccinazione su larga scala che è iniziata a dicembre ed è riuscita a ridurre il numero delle infezioni.Nell'ultimo periodo, tuttavia i casi sono aumentati esponenzialmente in gran parte a causa della diffusione della variante Delta.

