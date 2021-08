https://it.sputniknews.com/20210824/il-g7-si-coordina-per-le-evacuazioni-ma-niente-di-fatto-sul-rinvio-del-ritiro--12643770.html

Il G7 si coordina per le evacuazioni ma niente di fatto sul rinvio del ritiro

Un G7 focalizzato soprattutto sul coordinamento dei piani di evacuazione degli stranieri e degli afgani, sulla lotta al terrorismo e sull’accoglienza umanitaria.Nella nota congiunta dei sette si legge che la "priorità immediata è garantire l'evacuazione sicura dei nostri cittadini e di quegli afgani che hanno collaborato con noi".I Paesi partecipanti, seguendo la scelta degli Stati uniti di rispettare la deadline, hanno concordato sulla necessità di completare i piani di esfiltrazione entro fine mese.I sette Paesi hanno sottolineato che la legittimità di qualsiasi futuro governo dell'Afghanistan dipende dall'approccio verso il rispetto dei suoi impegni internazionali.Draghi: concludere evacuazione e mantenere canaliIl premier Mario Draghi nel suo intervento ha dichiarato che l’obiettivo è riuscire a concludere in sicurezza l'evacuazione entro fine agosto.Inoltre Draghi ha chiesto che vengano coinvolte Cina e Russia: "Il G20 può aiutare il G7 nelcoinvolgimento di altri Paesi che sono molto importanti perché hanno la possibilità di controllare ciò che accade in Afghanistan: la Russia, la Cina, l'Arabia Saudita, la Turchia e l'India".Per il premier sul tema dell'accoglienza bisognerà "fare sforzi enormi" per un coordinamento internazionale e un approccio coordinato e solidaristico.Biden preparare i piani straordinariNel corso del meeting il presidente americano Joe Biden, il più atteso, ha parlato per sette minuti, secondo l'agenzia Pa: i temi sono stati il coordinamento delle evacuazioni degli stranieri e di parte degli afgani considerati maggiormente in pericolo e le misure diplomatiche da assumere per favorire la tutela dei civili e dei loro diritti nel Paese.Al termine della riunione virtuale dei leader del G7, il premier britannico, Boris Johnson, ha insistito nuovamente sulla necessità di "corridoi sicuri" fino al 31 agosto e oltre per chi vuole lasciare l'Afghanistan.L’Ue: accoglienza migranti coordinataDopo la riunione hanno parlato anche i dirigenti europei. Per il presidente del Consiglio Ue Charles Michel “è troppo presto per parlare dei rapporti futuri con i talebani”, ma ha chiesto che le “nuove autorità a Kabul consentano l'arrivo e l'accesso sicuro all'aeroporto per l'evacuazione".* organizzazione terroristica bandita in Russia ed in altri paesi

aidenzio A questa gente g7 gli brucia talmente il culto che ne inventano una ogni ora tra un Po diranno che i talebani sono stati visti 1

aidenzio Mentre tentavano a mangiare una bambina che rifiutava il burca 1

Notiziario

