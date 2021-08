https://it.sputniknews.com/20210824/green-pass-per-gli-autisti-giovannini-tema-complesso-discussione-in-corso-12636026.html

Green pass per gli autisti, Giovannini: "Tema complesso, discussione in corso"

Dal primo settembre sarà obbligatorio avere il green pass per salire su treni, aerei e navi a lunga percorrenza. Sui mezzi pubblici si dovrà usare la... 24.08.2021

Stretta per treni, aerei e navi a lunga percorrenza dal primo settembre. I viaggiatori dovranno munirsi del green pass per salire a bordo. Per il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, si tratta di una "misura di sicurezza per tutti".I mezzi pubblici saranno esenti dall'obbligo del certificato verde. Le linee guida del ministero, inviate al Cts sul trasporto pubblico, prevedono l'utilizzo obbligatorio della mascherina, meglio se una Ffp2, che protegge chi la indossa nei luoghi affollati. Lo ha detto il ministro intervistato su Rainews24.Il documento del ministero assegna nuovamente al controllore il compito della verifica, sia bordo che a terra, del rispetto delle misure anti-covid, il corretto utilizzo della mascherina, il distanziamento e la capienza all'80%.Sull'ipotesi di estendere il green pass agli autisti di autobus e categorie di lavoratori a contatto con il pubblico, Giovannini ha dichiarato che la discussione è in corso."Anche la ministra Gelmini ha citato questo tema. È un tema complesso, tema legato all'evoluzione della campagna vaccinale", ha affermato. In Italia sono state somministrate 75.622.961 dosi di vaccino anti-Covid, su un totale di 81.203.630 ricevute dall'inizio della campagna di vaccinazione, secondo il report Aifa aggiornato ad oggi. Le persone che hanno completato il ciclo di immunizzazione con le due dosi, o il vaccino monodose, sono 36.532.211, il 67,64 % della popolazione over 12.

