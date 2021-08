https://it.sputniknews.com/20210824/gelmini-decisivi-i-dati-dei-prossimi-15-giorni-il-green-pass-puo-essere-esteso--12633325.html

Gelmini: “Decisivi i dati dei prossimi 15 giorni. Il green pass può essere esteso”

La ministra per gli Affari regionali apre all’obbligo vaccinale: “non è un’eresia” se non si arriva all’80% di immunizzazione. 24.08.2021, Sputnik Italia

Un rallentamento della campagna vaccinale ad agosto era prevedibile, a causa delle vacanze di gran parte degli italiani, ma sui dati di immunizzazione del Paese "saranno decisivi i dati dei prossimi quindici giorni”, dice Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali, sul Corriere della Sera, aggiungendo che il “green pass può essere esteso”.La scuola e il green passLa ministra torna, poi, su un tema caldo: il certificato verde tra i banchi.La scuola sarà in presenza, esordisce, c’è un piano presentato dal ministro Bianchi che prevede il green pass per i professori.Smart working e obbligo vaccinaleLa Gelmini parla poi dei lavoratori. “Non abbiamo acquistato oltre 100 milioni di dosi di vaccini per far lavorare gli italiani da casa. Lo smart working deve tornare a essere una possibile modalità di organizzazione del lavoro, prescindendo dai contagi”.Una decisione in tal senso dovrebbe passare dal Parlamento, ma “se dovessimo giudicare irraggiungibile la copertura dell’80% della popolazione non vedrei alternative”.

