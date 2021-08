https://it.sputniknews.com/20210824/eurovision-2022-selezionate-le-5-citta-in-finale-per-la-prossima-edizione-roma-fuori-dai-giochi-12642643.html

Eurovision 2022, selezionate le 5 città in finale per la prossima edizione: Roma fuori dai giochi

Sono cinque le città rimaste in lizza, ma secondo i pronostici sarà sfida a tre: Bologna - Milano - Torino. La kermesse in programma a maggio 2022.

Roma non ospiterà l'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest. La Capitale è rimasta fuori dalla rosa delle cinque città che hanno superato il rush finale delle selezioni. Saranno Bologna, Rimini, Pesaro, Milano e Torino a competere per diventare la sede del festival musicale, che il prossimo anno si terrà in Italia. La candidatura di RomaLa candidatura di Roma era stata promossa dalla stessa Virginia Raggi all'indomani del trionfo dei Maneskin a Rotterdam. "L'anno prossimo l'Italia ospiterà l'Eurovision Song Contest 2022. Roma è il palcoscenico perfetto per rilanciare la sfida", aveva twittato la sindaca. La scelta, peraltro, avrebbe permesso alla band romana di esibirsi nella propria città. Ma le cose sono andate diversamente. Ad una prima scrematura sono rimaste solo 11 delle 17 città che si erano inizialmente offerte come sede. Tra queste anche Roma che si è proposta con il Palazzo dello Sport. Favorevole ad ospitare Eurovision 2022 nella Capirale anche Stefano Colletta, il direttore di Rai 1, secondo quanto riporta Repubblica.La commissione incaricata di scegliere la città non ha ritenuto la location soddisfacente ai criteri stabiliti dall' European Broadcasting Union (EBU), l'ente che supervisiona l'organizzazione dell'evento. L'impossibilità di trovare una sede alternativa non ha trovato il consenso di Rai ed Ebu, mettendo Roma fuori dai giochi. Su quale città ricadrà la scelta? Sono state escluse dalle selezioni oltre a Roma anche Acireale, Alessandria, Genova, Palazzolo Acreide, Sanremo.In gara restano:La kermesse si svolgerà in Italia nel mese di maggio del 2022 e la scelta della sede spetta alla Rai, insieme alla European Broadcasting Union.

