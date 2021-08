https://it.sputniknews.com/20210824/crollo-a-torino-bambino-di-4-anni-trovato-morto-sotto-le-macerie--12637064.html

Crollo palazzina a Torino: non ce l'ha fatta il bambino di 4 anni, trovato morto sotto le macerie

È stato rinvenuto privo di vita il corpo del bambino disperso sotto le macerie della palazzina crollata martedì mattina poco prima delle 9. Un 22enne è stato... 24.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-24T12:09+0200

2021-08-24T12:09+0200

2021-08-24T13:31+0200

Le prime indiscrezioni parlavano di una bambina di quattro anni sepolta dalle macerie della palazzina crollata oggi a Torino, ma è risultato trattarsi in realtà di un bambino.I vigili del fuoco hanno individuato, poco dopo mezzogiorno, il corpicino privo di vita del bimbo di 4 anni disperso. Il piccolo Aron è morto schiacciato sotto le macerie della palazzina crollata martedì mattina a Torino.Un altro disperso, un giovane di 22 anni, è stato ritrovato vivo, ma con ustioni sul 50 per cento del corpo. È stato trasportato in gravissime condizioni al Cto di Torino.Il bambino è finora l'unica vittima del crollo in via Branzafame 42, nel quartiere Madonna di Campagna. I soccorritori hanno lavorato incessantemente per ore per tentare di ritrovarlo ancora in vita. Un video mostra i vigili del fuoco mentre estraggono la piccola salma dalle rovine dell'edificio.Il crollo della palazzina di due piani è avvenuto martedì mattina alle 8.55, probabilmente per una fuga di gas. A dare l'allarme è stata la madre del bambino, che è riuscita a chiamare i soccorsi mentre era ancora sepolta sotto le travi e i mattoni. Assieme a lei, sono state ritrovate altre due persone, una è stata portata all'ospedale Martini e l'altra ha riportato solo lievi contusioni, secondo quanto riferisce la Stampa. Nel palazzo, composto da sei alloggi, risiedevano famiglie di origine rumena.Nelle ricerche sono state impegnate le Squadre usar (Urban search and rescue) e le squadre cinofile.

