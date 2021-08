https://it.sputniknews.com/20210824/covid-negli-ospedali-studio-rivela-chi-sono-i-principali-diffusori-del-contagio-in-corsia-12643674.html

COVID negli ospedali, studio rivela chi sono i principali diffusori del contagio in corsia

La maggior parte delle persone che hanno avuto il COVID in ospedale è stata contagiata da altri pazienti e non dal personale medico, sostengono ricercatori. 24.08.2021, Sputnik Italia

Un'équipe internazionale di scienziati, che ha pubblicato le sue conclusioni sulla rivista scientifica eLife, ha eseguito un'analisi sulla diffusione del coronavirus nell'Addenbrooke's Hospital a Cambridge, in Inghilterra, durante la prima ondata della pandemia da marzo a giugno 2020.I ricercatori hanno studiato i dati su cinque reparti dove si è verificato un alto numero di contagi in pochi giorni. Tra i contagiati ci sono stati sia pazienti che operatori medici.Mediante tamponi prelevati agli infettati è stato raccolto il materiale genetico del coronavirus.Analizzando i dati ottenuti dal sequenziamento del genoma virale, la cronologia delle infezioni e le informazioni sul luogo in cui si trovavano i pazienti in un momento o altro, i ricercatori, con ausilio di un algoritmo da loro sviluppato, hanno ricostruito la rete di contagi dal COVID-19.Per quanto riguardo gli operatori sanitari stessi, sono stati contagiati in egual misura da pazienti e personale.Gli specialisti hanno ribadito l'esistenza di "super-diffusori" (superspeaders) del COVID-19:

