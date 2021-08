https://it.sputniknews.com/20210824/covid-in-italia-5923-contagi-e-23-vittime-tasso-positivita-sale-al-34-12643274.html

Covid in Italia: 6.076 contagiati e 30 vittime, tasso positività al 2,3%

Secondo gli ultimi dati diffusi nel bollettino del ministero della Salute, nell'ultimo giorno sono stati registrati 6.076 nuovi casi di Covid su 266.246... 24.08.2021, Sputnik Italia

75.739.948 sono le dosi di vaccino somministrate in totale nel Paese; 36.600.703 persone (67,77% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione.Con i 6.076 contagi odierni, 1.908 in più rispetto a ieri, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.494.857.Nell'ultimo giorno a 6.248 persone, 2.743 in più di ventiquattro ore fa, è stata accertata la guarigione dall'infezione del coronavirus. Il bilancio complessivo dei guariti dal Covid raggiunge quota 4.230.677, pari a circa il 94,1% dei casi totali.I morti per coronavirus nell'ultimo giorno sono stati 60, 16 in più di ieri. Dall'inizio dell'epidemia per Covid sono decedute nel Paese 128.855 persone, poco meno del 3% dei casi totali.Le persone positive al coronavirus oggi sono 135.325, in calo di 230 rispetto al giorno precedente. Gli asintomatici o i positivi con sintomi lievi in isolamento domiciliare sono 130.785, pari a circa il 96,6% del totale. I ricoverati con sintomi superano quota 4mila arrivando a 4.036, 108 in più di un giorno fa, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 504, 19 in più di ieri a fronte di 46 nuovi ingressi.La Sicilia è la regione col maggior numero di nuovi casi giornalieri, pari a 1.491, seguita da Toscana con 537 e dalla Campania con 531. Nelle restanti regioni i casi sono stati inferiori a cinquecento. Sotto cento si segnalano il Friuli Venezia-Giulia con 99, l'Abruzzo con 92, la Provincia Autonoma di Bolzano con 83, la Basilicata con 71, la Provincia Autonoma di Trento con 44, la Valle d'Aosta con 4 e il Molise con 0, unica regione Covid-free nel Paese. Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 266.246 tamponi con un tasso di positività del 2,3%, in calo dell'1,8% rispetto a ventiquattro ore fa.

