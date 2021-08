https://it.sputniknews.com/20210824/covid-e-calcio-gli-stadi-senza-tifosi-costati-alle-squadre-europee-25-miliardi-di-euro-12637736.html

Covid e calcio, gli stadi senza tifosi costati alle squadre europee 2,5 miliardi di euro

Covid e calcio, gli stadi senza tifosi costati alle squadre europee 2,5 miliardi di euro

Questo dato emerge da uno studio di KPMG, volto ad analizzare l'impatto della pandemia di Covid sui principali campionati dell'Europa. 24.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-24T15:29+0200

2021-08-24T15:29+0200

2021-08-24T15:29+0200

sport

finanze

calcio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/12639586_0:305:2879:1924_1920x0_80_0_0_4a2a9126322c40ae147e1fc01c780ba3.jpg

Pressoché in ogni angolo del mondo, la pandemia di coronavirus ha sconvolto il nostro modo di vivere e mandato in crisi profonda interi settori di business più disparati, tra questi anche il calcio, che a parte una breve sospensione ad inizio pandemia, è andato avanti, ma senza pubblico, per concludere la stagione 2019-2020 e per poter iniziare la stagione passata 2020-2021.Proprio questa misura, adottata per limitare la diffusione del Covid, è risultata essere molto salata per le casse dei club, secondo uno studio di KPMG, volto ad analizzare l'impatto della pandemia di Covid sui principali campionati d'Europa.Il campionato che ha sofferto di più gli stadi vuoti, secondo KPMG, è la Bundesliga, che mediamente ha il più alto numero di spettatori per incontro - 42mila - con un buco da 157 milioni di euro complessivo, mentre la Ligue 1 francese, con una media di spettatori di 23mila a partita, ha avuto il danno minore, con una perdita di 48 milioni €.A livello di club, le squadre più danneggiate dal Covid sono state le spagnole Real Madrid e il Barcellona, con mancati introiti da stadio stimati in 35 e 39 milioni di euro rispettivamente.Quest'anno, rileva KPGM, grazie alla riapertura degli stadi ai tifosi, i club riusciranno a contenere le perdite, ma non tutti allo stesso modo, dal momento che in ogni campionato è stata scelta una diversa capienza di spettatori: l'Inghilterra consente stadi a piena capacità, mentre la Spagna consente solo il 40% di presenze e la Serie A italiana il 50%.

https://it.sputniknews.com/20210810/lionel-messi-ha-raggiunto-un-accordo-completo-con-il-psg-12451490.html

https://it.sputniknews.com/20210813/calcio-il-via-libera-della-serie-a-per-partite-su-youtube-in-medio-oriente-e-nord-africa-12492649.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport, finanze, calcio