Covid, Crisanti: "L'approvazione del vaccino Pfizer da parte della FDA apre all'obbligo vaccinale"

Covid, Crisanti: "L'approvazione del vaccino Pfizer da parte della FDA apre all'obbligo vaccinale"

L'Ente regolatorio americano lunedì ha dato l'approvazione completa e definitiva al vaccino contro il Covid di Pfizer/Biontech. Per il virologo dell'Università... 24.08.2021

L'autorizzazione piena e definitiva del vaccino Pfizer apre la strada all'obbligo? "Certo". Il professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, risponde in maniera inequivocabile durante la sua partecipazione a In Onda, trasmessa lunedì sera su La7.Per Crisanti, in Italia, la Sicilia è un caso emblematico. La regione rischia a fine mese il passaggio in zona gialla per l'aumento dei contagi, dovuto ad una copertura vaccinale insufficiente.Il virologo ha risposto anche ad una domanda su uno dei temi caldi riguardanti la vaccinazione, ovvero la possibilità di somministrare una terza dose di vaccino per la diffusione della variante Delta.In Italia sono state somministrate 75.622.961 dosi di vaccino anti-Covid, su un totale di 81.203.630 ricevute, dall'inizio della campagna di vaccinazione, secondo il report Aifa aggiornato ad oggi.. Le persone che hanno completato il ciclo di immunizzazione con le due dosi, o il vaccino monodose, sono 36.532.211, il 67,64 % della popolazione over 12.

