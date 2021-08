https://it.sputniknews.com/20210824/cina-il-rapporto-degli-007-americani-sulle-origini-del-covid-conterra-conclusioni-predeterminate-12635327.html

Cina: il rapporto degli 007 americani sulle origini del COVID conterrà "conclusioni predeterminate"

L'intelligence americana sarebbe divisa tra due teorie relative all'origine della pandemia di Covid-19 in atto nel mondo. 24.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-24T14:47+0200

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha dichiarato che, nel suo rapporto sulle origini del coronavirus, l'intelligence statunitense cercherà di confermare i risultati predeterminati e attribuire alla Cina la responsabilità della pandemia di Covid-19.La dichiarazione arriva a seguito di indiscrezioni secondo cui il rapporto dell'intelligence statunitense sarà presentato al presidente Joe Biden più tardi, martedì.Le due teorieLa dichiarazione di Wang arriva dopo che la CNN, citando fonti anonime, all'inizio di questo mese, aveva affermato che, con l'avvicinarsi della scadenza dell'indagine di 90 giorni sulle origini del Covid-19 ordinata dal presidente Joe Biden, gli 007 americani rimangono divisi su due teorie esistenti riguardo all'origine della pandemia.La prima suggerisce che il coronavirus abbia avuto origine da un laboratorio a Wuhan, in Cina, mentre l'altra sostiene che sia stato trasmesso in modo naturale dagli animali agli umani.Dopo tre mesi di intense ricerche e analisi dei dati, i funzionari dell'intelligence statunitense hanno già redatto un rapporto classificato, ma la sua versione attuale, in fase di revisione preliminare, non contiene "niente di sconvolgente", secondo le fonti.A maggio, Biden ha incaricato le agenzie di intelligence statunitensi di "raddoppiare" i loro sforzi per indagare sull'origine del virus che ha innescato la pandemia globale, con particolare riferimento alla possibilità che esso possa essere fuoriuscito da un laboratorio in Cina.

