Capri, autoambulanze utilizzate come taxi per il personale medico - Video

Alcuni membri del personale medico dell'ospedale Capilupi di Capri avrebbero utilizzato alcune autoambulanze come una sorta di servizio taxi.A denunciare il fatto è stato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto, a tal proposito, le segnalazioni di diversi cittadini.Il consigliere ha quindi proseguito, definendo intollerabile l'utilizzo di "ambulanze per scopi che non siano medici e di emergenza", pur confessando di comprendere "queste motivazioni, legittime e non avendo alcun tipo di pregiudizio nei confronti dell'ospedale".I video sui socialL'episodio ha iniziato ad avere una certa risonanza sui social network, specie in seguito alla pubblicazione di alcuni video.In una delle sequenze filmate è possibile infatti vedere una delle ambulanze del Calilupi, a bordo della quale salivano sei o sette persone facenti parte del personale medico e inferimeristico, con tanto di bagaglio a seguito.Le reazioni della Asl e del 118Reagendo alla notizia, il direttore generale dell'ASL Na1 Centro, Ciro Verdoliva, ha condannato quanto accaduto e ha reso noto di aver aperto un'ispezione “in modo da capire come sia potuto avvenire un fatto del genere senza che la direzione ne fosse a conoscenza”.Da parte sua, il numero uno del 118 di Napoli e Capri, Giuseppe Galano, ha fornito un'altro tipo di spiegazione, chiarendo che l'utilizzo dei mezzi di emergenza potrebbe essere stato dovuto ad un incidente avvenuto nello scorso mese di luglio a Marina Grande, che ha comportato l'interdizione del traffico veicolare nella zona, fatta eccezione per taxi e ambulanze.

