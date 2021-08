https://it.sputniknews.com/20210824/caos-kabul-i-talebani-bloccano-laccesso-allaeroporto-solo-gli-stranieri-via-dallafghanistan-12642333.html

Caos Kabul, i Talebani bloccano l'accesso all'aeroporto: "solo gli stranieri via dall'Afghanistan"

Caos Kabul, i Talebani bloccano l'accesso all'aeroporto: "solo gli stranieri via dall'Afghanistan"

Il movimento radicale Talebani* ha bloccato la strada che conduce all'aeroporto di Kabul e non farà passare nessuno tranne i cittadini stranieri, ha dichiarato... 24.08.2021, Sputnik Italia

Mujahid si è rivolto agli interpreti afghani che hanno collaborato con le ambasciate dei paesi stranieri a Kabul, nonché con i militari stranieri."Vogliamo tranquillizzare gli interpreti afghani, li proteggeremo, e li invitiamo a non lasciare l'Afghanistan. Ciò che sta accadendo all'aeroporto di Kabul fa male, gli americani non dovrebbero esortare gli afghani ad abbandonare il Paese", ha detto il portavoce.Mujahid ha anche invitato gli operatori di sanità, istruzione e traffico stradale a tornare al lavoro.E' stata promessa la sicurezza ai diplomatici e alle missioni diplomatiche in Afghanistan.La situazione in Afghanistan si è particolarmente aggravata nelle ultime settimane, quando i militanti talebani hanno lanciato una rapida offensiva in tutto il Paese e hanno occupato tutti i valichi di frontiera. Il 15 agosto, i ribelli sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale.Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, il portavoce dell'ufficio politico dei talebani, Mohammad Naeem, ha annunciato la fine della guerra in Afghanistan e anche che a breve si sarebbe presa una decisione riguardo alla forma di governo.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

