Brexit e problemi nelle forniture, in Gran Bretagna i McDonalds sono rimasti senza milkshake

Brexit e problemi nelle forniture, in Gran Bretagna i McDonalds sono rimasti senza milkshake

In alcuni ristoranti della nota catena di fast food nel Regno Unito mancano milkshake e alcune bevande in bottiglia per problemi nei trasporti a seguito delle... 24.08.2021, Sputnik Italia

In Gran Bretagna si è imbattuta in difficoltà di approvvigionamento persino la catena di fast food McDonald's, dove in in alcuni ristoranti i clienti non riescono ad ordinare milkshake e alcune bevande in bottiglia. Il problema nasce dalla mancanza di autotrasportatori, dal momento che le nuove regole di immigrazione post-Brexit hanno costretto molti lavoratori del settore a lasciare l'isola.McDonald's Gb ha comunque cercato di fornire rassicurazioni, affermando in un comunicato citato dalla Bbc di "essere al lavoro col massimo impegno" per risolvere i problemi nella sua rete logistica. Ha inoltre confermato che l'impasse deriva proprio dalla carenza di autotrasportatori.Questo deficit di manodopera non riguarda solo il trasporto, ma anche altri settori nel Regno Unito e le nuove regole di immigrazione non sono le uniche responsabili di questa situazione: si aggiungono le restrizioni causate dalla pandemia e soprattutto dall'obbligo di auto-isolamento per molti camionisti entrati in contatto con persone infette in base alle notifiche della app anti-contagio.McDonald's non è l'unica catena di ristoranti ad aver subito disagi dalla carenza di autisti: Nando's ha dovuto chiudere circa 50 locali la scorsa settimana per la mancanza delle consegne di pollo, che rappresenta il grosso del sui menù e parallelamente anche Kfc, colosso americano dei fast food che offre pollo fritto, ha avvertito la sua clientela che potrebbero non essere disponibili tutti i suoi prodotti nei suoi punti vendita nel Regno Unito.

