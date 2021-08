https://it.sputniknews.com/20210824/ambasciatore-pontecorvo-la-nato-deve-andare-via-il-31-agosto-dobbiamo-fare-in-fretta-12632980.html

Ambasciatore Pontecorvo: “La Nato deve andare via il 31 agosto, dobbiamo fare in fretta”

La situazione in Afghanistan è drammatica per il rappresentante civile dell’Alleanza nel Paese. Si rischiano rappresaglie. 24.08.2021, Sputnik Italia

L’imperativo è far uscire quante più persone, collaboratori stranieri e individui a rischio dall’Afghanistan e “l’ultimo soldato Nato deve aver lasciato questo Paese per il 31 agosto”. È tassativo l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, rappresentante civile della Nato in Afghanistan, che coordina l’evacuazione da Kabul.Parlando a Repubblica, Pontecorvo parla di una situazione "sempre drammatica” in cui la “priorità è far uscire questi poveretti, perché hanno lavorato con noi per venti anni o più, e non si possono lasciare alla mercé dei talebani*”.Il caos e il ritardo delle evacuazioniSecondo Pontecorvo, sono due gli elementi che hanno rallentato il piano di ritiro ed evacuazione degli Occidentali in Afghanistan.Dall’altra, il crollo lampo del governo afgano. “La Nato si è trovata ad agire in un vuoto pneumatico, senza interlocutori e senza controparti pubbliche”.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri paesi

Россия щедрая душа Eh già operatori della "organizzazione Gladio" non sono più al sicuro, tanti afghani avranno capito che sono veramente questi "benefattori"! Oh miseria tornate tornate per il 31 altrimenti segreti sporchi usciranno allo scoperto🤣🤣🤣 0

