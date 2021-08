https://it.sputniknews.com/20210824/afghanistan-lavrov-russia-pronta-a-discutere-la-situazione-al-consiglio-di-sicurezza-dellonu-12639005.html

Afghanistan, Lavrov: "Russia pronta a discutere la situazione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU"

Il ministo degli Esteri russo ha anche escluso la possibilità di vedere truppe statunitensi schierate nei Paesi dell'Asia centrale. 24.08.2021, Sputnik Italia

La Russia è pronta a discutere della situazione in Afghanistan alla piattaforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Lo ha annunciato martedì in una conferenza stampa a Budapest il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.Nel corso del medesimo intervento, Lavrov ha sottolineato che Mosca non ha intenzione di vedere truppe americane schierate nei paesi dell'Asia centrale, a sud del confine con la Russia.In precedenza il presidente russo, Vladimir Putin, aveva affermato che l'obiettivo più importante per la Russia, in questa fase, è quello di evitare la ricaduta dell'Afghanistan nel radicalismo islamico.

