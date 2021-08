https://it.sputniknews.com/20210824/afghanistan-il-direttore-della-cia-avrebbe-incontrato-segretamente-il-leader-dei-talebani---wp--12637579.html

Afghanistan, il direttore della CIA avrebbe incontrato segretamente il leader dei talebani - WP

Afghanistan, il direttore della CIA avrebbe incontrato segretamente il leader dei talebani - WP

La notizia arriva mentre le forze armate americane, e i suoi alleati, tentano di evacuare dall'Afghanistan i cittadini americani e afghani che hanno richiesto... 24.08.2021, Sputnik Italia

Il numero uno della CIA, William J. Burns, avrebbe tenuto un incontro segreto con il leader de facto dei talebani*, Abdul Ghani Baradar, a Kabul nella giornata di lunedì.È quanto emerge da un rapporto del Washington Post, che cita funzionari statunitensi che hanno familiarità con la questione.Secondo il quotidiano, nel corso del faccia a faccia si sarebbero svolte trattative dirette tra i talebani e l'amministrazione Biden.L'incontro, si legge ancora, era probabilmente incentrato sull'imminente scadenza del 31 agosto per l'evacuazione dei cittadini americani e afghani che hanno collaborato con le forze statunitensi e della NATO.Abdul Ghani Baradar è stato il principale negoziatore del gruppo nei colloqui di pace con gli Stati Uniti dal suo rilascio dal carcere in Pakistan nel 2018.Quei colloqui di pace hanno portato agli accordi di Doha, siglati con l'amministrazione Trump, e al ritiro delle forze statunitensi dall'Afghanistan.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molte altre nazioni

