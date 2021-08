https://it.sputniknews.com/20210824/afghanistan-guerini-nessuno-dei-nostri-sistemi-darma-o-militare-ceduto-ai-talebani-12640436.html

Afghanistan, Guerini: "Nessuno dei nostri sistemi d'arma o militare ceduto agli afghani"

Il ministro della Difesa ha riferito in Parlamento sulla situazione in Afghanistan. 24.08.2021, Sputnik Italia

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha parlato in audizione davanti alla commissione riunita di Affari esteri e Difesa, di Camera e Senato. Nel suo rapporto ha informato sulla situazione in Afghanistan e, in particolare, sui suoi rapidi sviluppi dopo la presa di Kabul da parte dei talebani*."Gli eventi degli ultimi giorni hanno sorpreso l'intera comunità internazionale per la rapidità con cui è mutato il contesto politico-militare e per i conseguenti drammatici risvolti umanitari", ha affermato Guerini.Per Guerini, "sullo sfondo di questi evidenti insuccessi militari c'è anche la mancanza di coesione e di leadership credibili delle autorità afghane".Il ministro ha infine ragguagliato il Parlamento sui numeri delle operazioni di evacuazione dei profuhi afghani, per lo più collaboratori della diplomazia e della missione italiana e i loro familiari, a rischio ritorsioni dopo il cambio di mano a Kabul.Ad oggi, sono stati evacuati 3.741 afgani, di cui 2.659 in Italia attraverso 44 voli.Cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan si è aggravata particolarmente questo mese, quando i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative. L'unica provincia ancora non controllata dal movimento islamista è quella di Panjshir, a nord-est di Kabul.Il 15 agosto i talebani sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per "scongiurare un bagno di sangue".Al momento, nel Paese è in atto una crisi umanitaria, con migliaia di persone che stanno cercando di fuggire in seguito alla presa di potere da parte del gruppo estremista.Il premier britannico Boris Johnson ha riunito questo martedì i leader dei Paesi del G7 per colloqui urgenti sulla situazione in Afghanistan.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

