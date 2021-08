https://it.sputniknews.com/20210824/afghanistan-1800-profughi-finora-accolti-a-roma-fiumicino-visti-rilasciati-in-15-minuti-12633970.html

Afghanistan: 1.800 profughi finora accolti a Roma-Fiumicino, visti rilasciati in 15 minuti

Afghanistan: 1.800 profughi finora accolti a Roma-Fiumicino, visti rilasciati in 15 minuti

L'ottimo lavoro del personale della polizia di frontiera ha permesso di ridurre al minimo i tempi di rilascio dei visti per i profughi afghani. 24.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-24T12:49+0200

2021-08-24T12:49+0200

2021-08-24T12:49+0200

italia

afghanistan

evacuazione

visti

accoglienza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/39/63/396341_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_d38026e99a24377a629a384438c95473.jpg

Ad oggi, sono 1.800 i rifugiati provenienti dall'Afghanistan arrivati presso lo scalo romano di Roma-Fiumicino, in provenienza da Kabul.I profughi sono arrivati presso il terminal 5 dello snodo aeroportuale romano, normalmente utilizzato per i grandi eventi al chiuso, che qualche giorno fa a ripreso a funzionare, proprio per accogliere le persone in fuga dall'Afghanistan.Grazie al grande sforzo della polizia di frontiera, i funzionari sono riusciti a ridurre i tempi di attesa per il rilascio dei visti di transito ad appena 15-20 minuti per documento.Come vengono accolti i profughi afghani?Sulle procedure di accoglienza dei rifugiati provenienti dall'Afghanistan, la funzionaria ha spiegato che ''appena le persone scendono dall'aereo, c'è un primo screening sanitario: la Croce rossa fa alcune domande e sottopone tutti al tampone''.Soltanto a seguito di "tampone negativo vengono iniziate la pratiche che riguardano il rilascio del visto e l'identificazione", mentre "le persone vengono accompagnate nelle postazioni che noi abbiamo allestito".Al termine di questa prima fase, che comprende "la pratica del rilascio del visto, l'identificazione e i riscontri dattiloscopici della polizia scientifica", i cittadini afghani vengono trasferiti in un'altra area, per essere affidati ai militari dell'Esercito, che si occupano "materialmente dell'accompagnamento nelle strutture individuate sul territorio per l'isolamento fiduciario di 10 giorni''.Solo un caso di Covid-19Fino ad oggi, come confermato dalla dottoressa Mari, il personale assegnato allo scalo Leonardo Da Vinci non ha riscontrato particolari problemi né di tipo sanitario, con un solo caso di positività al Covid-19, né dal punto di vista burocratico.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri paesi

https://it.sputniknews.com/20210823/draghi-convoca-salvini-il-leader-leghista-discusso-di-afghanistan-lavoro-e-salute--12629202.html

raus jUEde Grazie alla sinistra idiota e serva della giudeomassoneria, all'estero ci vedono come il paese della cuccagna. Tanto pagano gli italiani indebitandosi fino alla schiavitù o alla morte per fornire organi. 0

1

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, afghanistan, evacuazione, visti, accoglienza