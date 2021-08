https://it.sputniknews.com/20210823/zas-csto-pronti-a-collaborare-con-la-nato-sull-afghanistan-ma-lalleanza-atlantica-tace-12625298.html

Zas, CSTO: "pronti a collaborare con la NATO sull' Afghanistan", ma l'Alleanza Atlantica tace

Zas, CSTO: "pronti a collaborare con la NATO sull' Afghanistan", ma l'Alleanza Atlantica tace

L'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO) è pronta ad interagire con la NATO sulla situazione in Afghanistan, ma da parte dell'Alleanza... 23.08.2021, Sputnik Italia

"Parlando dell'interazione con la NATO, tanto tempo fa avevamo espresso la nostra disponibilità ad occuparci di tutte le questioni più importanti e delle minacce alle nostre organizzazioni, nonchè del tema dell'Afghanistan", ha detto Zas in una conferenza stampa.Il segretario generale dell'organizzazione ha affermato che tra i Paesi membri della NATO non ci sono stati movimenti in tale direzione.Agli inizi di agosto, i talebani* hanno lanciato un'offensiva contro le forze governative in Afghanistan. L'unica provincia non controllata dal movimento risulta essere Panjshir, a nord-est di Kabul. Il 15 agosto, i ribelli sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, il portavoce dell'ufficio politico dei Talebani, Mohammad Naeem, ha annunciato la fine della guerra in Afghanistan e anche che a breve sarà presa una decisione riguardo alla forma di governo.*organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

