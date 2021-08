https://it.sputniknews.com/20210823/violenza-sulle-donne-e-leggi-in-costa-rica-e-femminicidio-ogni-uccisione-di-una-donna-12630860.html

Violenza sulle donne e leggi, in Costa Rica è femminicidio ogni uccisione di una donna

Violenza sulle donne e leggi, in Costa Rica è femminicidio ogni uccisione di una donna

Violenza sulle donne: massima pena di legge per femminicidio con la nuova legge.

2021-08-23

2021-08-23T22:39+0200

2021-08-23T22:39+0200

"Abbiamo firmato la Legge sulla criminalizzazione della violenza contro le donne, con l'ampliamento del concetto di femminicidio. Questi atti atroci devono essere puniti come tali, anche in assenza di un legame sentimentale tra uomo e donna.Dobbiamo contribuire alla creazione di una società sicura per le donne", ha annunciato in un post su Twitter il presidente del Paese, Carlos Alvarado Quesada.Prima dell'approvazione della legge nella base giuridica costaricana il femminicidio era considerato l'uccisione di una donna da parte del partner. D'ora in poi viene considerato femminicidio qualsiasi uccisione ai danni di una donna.Per tale delitto è prevista una pena di due anni in più rispetto all'omicidio volontario.

