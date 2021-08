https://it.sputniknews.com/20210823/spazio-il-rover-cinese-su-marte-rover-batte-il-record-di-distanza-coperi-oltre-1000-metri-12627454.html

Spazio, il rover cinese su Marte Rover batte il record di distanza: coperi oltre 1000 metri

Il rover cinese Zhurong ha superato la distanza di 1 chilometro sulla superficie di Marte, ha riferito lunedì la Televisione Centrale Cinese (CCTV). 23.08.2021, Sputnik Italia

"Dal momento in cui il 15 maggio di quest'anno il rover Zhurong è atterrato con successo su Marte ha viaggiato in complesso per oltre 1.000 metri", riporta la CCTV.Il canale televisivo ha osservato che il rover ha raccolto dati sulle peculiarità della topografia, del suolo e del tempo su Marte.La prima navicella spaziale cinese progettata per l'esplorazione di Marte, Tianwen-1, composta da un modulo orbitante, un lander e un rover, è stata lanciata il 23 luglio 2020 dal sito di lancio Wenchang, sull'isola di Hainan. Il 15 maggio, il rover Zhuzhong, parte della navicella spaziale Tianwen-1, ha effettuato con successo un atterraggio morbido nella parte meridionale della Piana dell'Utopia sulla superficie di Marte.La missione Tianwen-1 prevede l'uscita e la rotazione nell'orbita di Marte, l'atterraggio e gli spostamenti sulla superficie del pianeta rosso. Nel caso dell'esito positivo della missione, gli scienziati potranno studiare l'atmosfera, la topografia, le caratteristiche geologiche, nonché quelle del campo magnetico del pianeta, che aiuteranno ad ottenere una nuova visione riguardo l'origine e l'evoluzione di Marte e dell'intero sistema solare.Al tempo stesso, l'obiettivo principale della missione spaziale è trovare eventuali tracce di vita su Marte e aiutare gli scienziati a capire se le condizioni del pianeta possono cambiare in modo tale da renderlo adatto alla vita umana in futuro.Tra i compiti scientifici della missione Tianwen-1 c'è lo studio della morfologia e delle caratteristiche della struttura geologica di Marte, del suolo marziano e della posizione del ghiaccio d'acqua, nonché la composizione del materiale del suolo, lo strato ionizzato dell'atmosfera, le caratteristiche del clima e delle condizioni ambientali sulla superficie del pianeta rosso, oltre al campo fisico e alla struttura interna di Marte.

