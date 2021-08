https://it.sputniknews.com/20210823/sileri-ipotesi-di-obbligo-vaccinale-se-a-settembre-non-viene-raggiunta-la-copertura-dell80-12624183.html

Sileri, ipotesi di obbligo vaccinale se a settembre non viene raggiunta la copertura dell'80%

Sileri, ipotesi di obbligo vaccinale se a settembre non viene raggiunta la copertura dell'80%

In un'intervista rilasciata a La Stampa, il sottosegretario del Ministero della Salute non ha escluso l'ipotesi di introdurre l'obbligo vaccinale. 23.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-23T15:47+0200

2021-08-23T15:47+0200

2021-08-23T14:50+0200

ministero della salute

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/10246798_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_779e56a292fe77bda5ab34382c1be683.jpg

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha affermato la possibilità di introdurre una forma di obbligo alla vaccinazione per i cittadini italiani, nel caso in cui non sia raggiunta, entro metà settembre, la soglia dell'80% di immunizzati.Quest'ultimo ha precisato poi che sarebbe necessario proteggere gli over 40, in quanto risultano essere loro ad occupare più degli altri i letti dei reparti ospedalieri, "non possiamo continuare a rallentare il lavoro ordinario degli ospedali".Freno all'obbligo per il vaccino nelle aziende, Sileri cauto anche su ipotesi terza doseSull'argomento della vaccinazione obbligatoria nelle aziende, il sottosegretario ha frenato a favore di un'estensione dell'uso del Green Pass, legandolo all'andamento del contagio e rendendolo quindi flessibile per "evitare chiusure e restrizioni".Infine Sileri ha parlato dell'ipotesi della terza dose di vaccino, affermando che è necessario procedere cauti e basarsi sui dati per prendere una decisione.

https://it.sputniknews.com/20210820/cisl-chiede-obbligo-vaccinale-subito-12592552.html

https://it.sputniknews.com/20210813/abrignani-la-terza-dose-servira-per-anziani-e-fragili-a-loro-serve-un-boost-12486717.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ministero della salute, coronavirus in italia, vaccinazione in italia, green pass