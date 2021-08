https://it.sputniknews.com/20210823/russia-cina-e-iran-prenderanno-parte-a-esercitazioni-navali-congiunte-nel-golfo-persico-12621896.html

Russia, Cina e Iran prenderanno parte a esercitazioni navali congiunte nel Golfo Persico

Russia, Cina e Iran prenderanno parte a esercitazioni navali congiunte nel Golfo Persico

Le manovre avranno come obiettivo principale le esercitazioni per la messa in sicurezza delle acque dai pirati. 23.08.2021, Sputnik Italia

Russia, Iran e Cina terranno esercitazioni navali congiunte nell'area del Golfo Persico nel periodo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, ha dichiarato l'ambasciatore russo a Teheran Levan Dzhagaryan in un'intervista a Sputnik."Alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo anno, si terranno le esercitazioni navali congiunte annuali CHIRU nella regione del Golfo Persico. Vi parteciperanno navi da guerra russe, iraniane e cinesi. L'obiettivo principale è quello di mettere in pratica azioni su garantire la sicurezza delle spedizioni internazionali e combattere i pirati del mare", ha affermato Dzhagaryan.L'ambasciatore ha quindi osservato che I preparativi per la competizione di subacquea, che si terrà agli International Army Games 2021 a Chabahar in Iran, sono in fase di completamento.Il diplomatico russo, analizzando l'attuale situazione geopolitica, ha affermato che l'Iran e gli Stati arabi non vogliano un'ulteriore escalation nel Golfo Persico"Ci sono davvero tensioni, soprattutto in seguito agli incidenti delle petroliere nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman, ma non vorrei essere drammatico e dire che la situazione è più acuta ora che durante le crisi precedenti. Né l'Iran né i suoi vicini arabi sono interessati a ulteriore escalation", ha detto Dzhagaryan.L'ambasciatore ha espresso la convinzione che le relazioni tra l'Iran e i Paesi arabi vicini nel Golfo Persico si stiano rinsaldando.

