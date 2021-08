https://it.sputniknews.com/20210823/roma-arrestato-il57enne-no-mask-che-aveva-sparato-alla-guardia-giurata-di-un-supermercato-12620008.html

Roma: arrestato il57enne no-mask che aveva sparato alla guardia giurata di un supermercato

Roma: arrestato il57enne no-mask che aveva sparato alla guardia giurata di un supermercato

L'uomo si era dato alla fuga dopo aver sparato ad una guardia giurata che non lo aveva lasciato entrare senza mascherina nel punto vendita. 23.08.2021, Sputnik Italia

È finita la caccia all'uomo che venerdì scorso ha sparato all'addetto alla sicurezza dell'Eurospin del quartiere Finocchio, alla periferia di Roma. I poliziotti del Commissariato di Casilina hanno fermato un 57enne con precedenti. La sua fuga è durata poco più di 48 ore.La sparatoria è avvenuta venerdì sera, dopo le 8, all'Eurospin di via Corleone, in borgata FInocchio. La guardia giurata aveva negato l'accesso all'uomo perché sprovvisto di mascherina. Il 57enne era andato via a bordo del suo scooter in un primo momento, ma è tornato poco dopo su una Smart, sparando un colpo di pistola contro il vigilante.Il proiettile ha mancato il bersaglio, finendo contro la vetrata d'ingresso, che è andata in frantumi. Dopo aver sparato il colpo, l'aggressore si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce, ma gli investigatori hanno immediatamente dato il via alle indagini ponendo fine alla latitanza dell'autore della sparatoria.

