Riccione, la baby gang distrugge il centro: la Lega chiede le dimissioni della Lamorgese

Riccione, la baby gang distrugge il centro: la Lega chiede le dimissioni della Lamorgese

Lo scorso weekend a Riccione si è scatenato il caos quando una banda di ragazzi ha cominciato a vandalizzare la città danneggiando auto, rovesciando cassonetti... 23.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-23T17:12+0200

italia

vandalismo

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169275_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_74374db7bb462c5c6f53b5123b78ad71.jpg

Sabato una trentina di giovani, tra cui molti minorenni di origine egiziana, algerina e marocchina, si sono riversati per le strade della cittadina romagnola, vandalizzando praticamente qualsiasi cosa. I residenti hanno filmato gli atti dei vandali ed allertato il 112 che, al suo arrivo, ha messo in fuga la folla.Tra le varie polemiche scaturite da questi fatti anche quella del rapper milanese Baby Gang il cui live era stato annullato per evitare assembramenti."Ancora una volta per per cause che non dipendono da me il live è stato annullato. Questo vuol dire che da oggi in poi tornerò a zanzare i turisti in spiaggia a Riccione perché altrimenti non vado avanti" ha commentato il cantante sulla sua pagina Instagram.Polemiche sui social ed in politicaInsieme alle polemiche che tuttora girano sui gruppi social locali dei residenti della città romagnola, anche in politica i disordini hanno scaturito reazioni tra le quali la richiesta di dimissioni dell'assessore alla sicurezza della Lega Elena Raffaelli."Riccione un’altra notte sotto assedio. Danni ovunque, brandine tagliate, tende in stabilimenti balneari divelte, vetri di auto rotti, guerre tra baby gang che si davano la caccia per tirarsi bottiglie, clienti di alberghi minacciati di rapina da bande di vandali liberi di agire in modo incontrastato. [...] Si dimettano i responsabili di questa situazione" si legge in una nota congiunta di Riccione civica, Gruppi Misto, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle Riccione.La risposta di Raffaelli"Perché mai dovrei dare le dimissioni quando la Giunta di Riccione ha fatto tutto quello che era possibile in tema di sicurezza. Semmai le dimissioni dovrebbero darle l'attuale ministro dell'Interno Luciana Lamorgese che è rimasta sorda a qualunque appello, e tutta la classe dirigente del Pd e della sinistra che ha imposto al Paese e all'Emilia-Romagna, inparticolare, fallimentari politiche immigratorie, di integrazione e della sicurezza. Questo non è un 'caso Riccione', ma un 'caso generalizzato di tutta la riviera romagnola'" ha commentato Raffaelli tramite un post Facebook.Sulla questione si è poi espresso anche Jamil Sadegholvaad, candidato sindaco per il centrosinistra a Rimini alle prossime elezioni, anche lui assessore alla sicurezza del proprio comune."Dico una cosa controcorrente, che forse stupirà qualcuno, ma sinceramente non si può fare di Renata Tosi il capro espiatorio dei gravi fatti accaduti l'altra notte a Riccione. Sulla sicurezza i sindaci hanno armi poco più che spuntate. E questo vale per tutti i Comuni, a prescindere dal colore politico" ha affermato anche lui tramite la propria pagina Facebook.Intervenuto anche il Leader del Carroccio, che si chiede dove sia la LamorgeseNonostante non ci sia stato un chiaro riferimento al caso di Riccione, sulla situazione che grava sul nostro Paese si è espresso anche il leader della Lega Matteo Salvini."Rave party con morti e feriti che durano giorni, orde di baby gang che terrorizzano da tempo la Riviera Romagnola e non solo dopo navi francesi e tedesche, oggi una nave con bandiera norvegese lascerà 322 immigrati in Italia. Lamorgese, dove sei?" ha scritto sul suo profilo Twitter.

