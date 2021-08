https://it.sputniknews.com/20210823/profughi-no-grazie-la-turchia-afferma-che-non-puo-accogliere-migranti-afghani-12629683.html

Profughi? No grazie. La Turchia afferma che non può accogliere migranti afghani

La Turchia non è in grado di accogliere nemmeno un rifugiato proveniente dall'Afghanistan, ha dichiarato Omer Celik, il portavoce del Partito della Giustizia e... 23.08.2021, Sputnik Italia

Agli inizi di agosto il movimento radicale Talebani* halanciato un'offensiva contro le forze governative in Afghanistan. L'unica provincia non controllata dal movimento risulta essere Panjshir, a nord-est da Kabul. Il 15 agosto, i ribelli sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, il portavoce dell'ufficio politico dei Talebani, Mohammad Naeem, ha annunciato la fine della guerra in Afghanistan e anche che a breve sarà presa una decisione riguardo alla forma di governo.Come osservato dal portavoce del partito di governo, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è a favore di una soluzione onnicomprensiva per la crisi in Afghanistan."Sta conducendo un'intensiva diplomazia internazionale: ha discusso della situazione in Afghanistan con Putin e Merkel. Stiamo monitorando attentamente il tema dei diritti umani in Afghanistan, passato sotto il controllo dei talebani. Il popolo afghano non deve essere lasciato da solo, lì si sta verificando un vero dramma", ha aggiunto Celik.Come riferito in precedenza da Reuters, che cita le autorità di Ankara, in Turchia al momento ci sono 182.000 migranti afgani registrati e fino a 120.000 non registrati.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

