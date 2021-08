https://it.sputniknews.com/20210823/paypal-offrira-servizi-per-operare-con-le-criptovalute-nel-regno-unito-12623258.html

PayPal offrirà servizi per operare con le criptovalute nel Regno Unito

PayPal offrirà servizi per operare con le criptovalute nel Regno Unito

Dopo gli USA, anche nel Regno Unito PayPal ha aperto ai servizi dedicati alle criptovalute. 23.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-23T18:48+0200

2021-08-23T18:48+0200

2021-08-23T18:48+0200

mondo

economia

criptovalute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/25/86/258697_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_601d9c32afe01508dfa8bf388d97733c.jpg

La società specializzata in pagamenti digitali PayPal ha reso noto quest'oggi di di aver ampliato i suoi servizi di criptovaluta al di fuori degli Stati Uniti, consentendo ai clienti nel Regno Unito di acquistare, detenere e vendere Bitcoin e altre criptovalute.In precedenza, tali servizi erano stati resi disponibili unicamente negli Stati Uniti a partire dal mese di ottobre 2020.I clienti possono scegliere tra quattro tipi di criptovalute: Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash.I clienti possono monitorare i prezzi delle criptovalute in tempo reale tramite i propri account PayPal, accedere a contenuti didattici sulle criptovalute e acquistare criptovalute.Ci sono commissioni di transazione e commissioni di conversione della valuta per l'acquisto e la vendita di criptovalute applicabili, mentre tenere la criptovaluta in un conto PayPal non comporta commissioni.PayPal è il più grande sistema di pagamento elettronico di debito al mondo ed è stato tra i pioneri della rivoluzione dei pagamenti digitali. La piattaforma PayPal riunisce oltre 400 milioni di consumatori in più di 200 mercati.

https://it.sputniknews.com/20210820/bitcoin-raggiungera-100-mila-usd-esperti-prevedono-il-futuro-della-criptovaluta-12577885.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, criptovalute