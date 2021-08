https://it.sputniknews.com/20210823/patrick-zaki-resta-in-carcere-prolungata-ancora-la-detenzione-preventiva--12618319.html

Patrick Zaki resta in carcere, prolungata ancora la detenzione preventiva

Non si conoscono ancora i tempi decisi dal tribunale. Lo studente dell’università di Bologna è in cella in Egitto da un anno e mezzo. 23.08.2021, Sputnik Italia

egitto

l'arresto di patrick zaky

processo

Infrante le speranze di che si aspettava l’annuncio della scarcerazione di Patrick Zaki. L'avvocato dello studente dell’università di Bologna in carcere da 18 mesi, Hoda Nasrallah, ha annunciato che la custodia cautelare è stata prolungata.La decisione del tribunale è stata presa ieri, dopo una nuova udienza in cui Zaki ha proclamato la sua innocenza rispetto alle accuse, tra cui quella di minaccia alla sicurezza nazionale e propaganda sovversiva.Gli ultimi rinnovi erano stati di 45 giorni.La vicenda e gli appelliPatrick Zaki è stato arrestato il 7 febbraio del 2020, al rientro in Egitto dopo un periodo di studio a Bologna.La custodia cautelare in Egitto può durare due anni con la possibilità di prolungamenti se emergono nuovi elementi d'accusa.Le accuse che lo riguardano sono basate su dieci post di un account Facebook, che i suoi legali sostengon essere gestito da un'altra persona.Gli appelli alla sua scarcerazione arrivano da più parti: i due rami del Parlamento hanno chiesto che a Patrick venga data la cittadinanza italiana per poter affrontare in modo più deciso le richieste diplomatiche con l’Egitto.Ieri, all’annuncio del nuovo prolungamento, il portavoce di Amnesty Riccardo Noury ha twittato un nuovo appello al governo perché protesti con l’Egitto e cambi la strategia “fallimentare” che non ha portato frutti.

egitto

2021

