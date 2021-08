https://it.sputniknews.com/20210823/omicidio-vanessa-zappala-muore-suicida-lex-fidanzato-si-e-impiccato-12628717.html

Omicidio Vanessa Zappalà, muore suicida l'ex fidanzato: si è impiccato

Vanessa Zappalà è stata uccisa domenica notte dal suo ex fidanzato, che ha aperto il fuoco in mezzo alla strada mentre la ragazza passeggiava con i suoi amici... 23.08.2021, Sputnik Italia

Si è tolto la vita Antonino Sciuto, l'ex fidanzato di Vanessa Zappalà. Si è impiccato in un casolare di Trecastagni, proprio nel piccolo comune alle pendici dell'Etna dove la ventiseienne risiedeva, dopo averla uccisa poche ore prima. Il suo corpo è stato ritrovato dai carabinieri. I militari hanno individuato la Fiat 500 utilizzata nella fuga nei pressi di un fondo agricolo, secondo quanto si apprende da Italpress. Sciuto, 38 anni, faceva il rivenditore di auto a San Giovanni La Punta. Vanessa lo aveva già denunciato per stalking, dopo la brusca fine della loro relazione. La denuncia, purtroppo, non è bastata ad scongiurare il peggio. Domenica notte, mentre Vanessa trascorreva del tempo assieme ai suoi amici sul lungomare di Acitrezza, frazione marinara di Aci Castello alle porte di Catania, Sciuto l'ha raggiunta nei pressi del porticciolo. Chiedeva dei chiarimenti ma non ha avuto alcuna remora ad estrarre la pistola e sparare in mezzo alla strada. Una raffica rabbiosa di proiettili ha colpito la giovane, uno ha raggiunto la testa, uccidendola sul colpo. Anche un'amica della vittima è stata ferita di striscio alle spalle. Dopo la sparatoria il 38enne si è dato alla fuga. Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Sis, il reparto speciale di investigazioni scientifiche di Catania. Le indagini sono state condotte dai militari del comando di Acireale.

