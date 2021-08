https://it.sputniknews.com/20210823/messico-incendio-sulla-piattaforma-petrolifera-di-pemex-12619452.html

Messico: incendio sulla piattaforma petrolifera di Pemex

Non è il primo incidente per l'azienda negli ultimi mesi. A inizio luglio, il gasdotto sottomarino della compagnia nel Golfo del Messico è esploso, causando un... 23.08.2021, Sputnik Italia

Un'esplosione ha provocato un incendio su una piattaforma petrolifera della compagnia statale Petróleos Mexicanos (Pemex) nel Golfo del Messico. Secondo quanto riporta la stampa locale, nell'incidente, avvenuto domenica, sei persone sono rimaste ferite.L'esplosione è avvenuta sulla piattaforma KU-Alpha, nella sonda Campeche. Il fuoco si sarebbe propagato in un centro di distribuzione di gas e greggio ad altre strutture petrolifere.Pemex ha rilasciato un comunicato sui propri canali social per informare dell'incidente. La società conferma le informazioni preliminari sull'incidente e sul numero di feriti, trasferiti all'ospedale regionale di Ciudad del Carmen, di Campeche e del IMSS.Fa sapere, inoltre, che non ci sono vittime e che sono state avviate le indagini per determinare le cause dell'incendio.Nel frattempo, il portale di informazione Codigo, ha diffuso un video dell'incidente. Il giacimento del golfo del Messico fornisce circa il 40% di tutta la produzione petrolifera messicana, che ammonta a 1,68 milioni di barili di greggio al giorno.All'inizio dello scorso luglio, un'esplosione in una conduttura sottomarina del campo petrolifero ha causato un enorme incendio, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo sui social network. Pemex è riuscita tenere sotto controllo l'incidente senza riportare vittime.L'esplosione dello scorso luglio è avvenuta in una condotta marina, a causa di una fuga di gas, nella condotta di pompaggio pneumatico da 12 pollici, che alimenta i pozzi di una delle piattaforme del giacimento KMZ.

messico

