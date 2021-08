https://it.sputniknews.com/20210823/meeting-rimini-sassoli-il-successo-politiche-europee-dipendera-molto-dallitalia-12623091.html

Meeting Rimini, Sassoli: "Il successo politiche europee dipenderà molto dall'Italia"

Meeting Rimini, Sassoli: "Il successo politiche europee dipenderà molto dall'Italia"

Al Meeting dell'Amicizia fra i popoli, organizzato da Comunione e Liberazione, il presidente dell'europarlamento ha parlato del futuro delle politiche messe in... 23.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-23T14:38+0200

2021-08-23T14:38+0200

2021-08-23T15:33+0200

europa

ue

david sassoli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/12625160_0:208:2001:1333_1920x0_80_0_0_ae9d3b2d4bb6a070246323ab8fa3ab15.jpg

Per affrontare il Covid-19, l'Unione europea ha sospeso i vincoli europei di bilancio e abbandonato l'austerità per le nuove politiche di sostegno ai Paesi colpiti dalla pandemia. Sassoli propone che, superata l'emergenza, queste politiche non debbano essere abbandonate ma debbano costituire una nuova impalcatura di politiche pubbliche europee. "Se il nostro Paese - prosegue - dimostrerà di utilizzare in modo virtuoso i soldi del Pnrr, la nuova politica economica potrà affermarsi e i 5 passi fondati sullo scambio di politiche espansive, condizione del rischio, interventismo della Bce in cambio di condizionalità e uso appropriato delle risorse potranno garantire la scrittura di una pagina nuova dell’esperienza europea".Il ruolo dell'ItaliaPer Sassoli la missione del governo non può esaurirsi nel completamento della vaccinazione e nell’avvio del Pnrr, piuttosto deve mirare alla "stabilizzazione della svolta europea", affinché gli strumenti adottati diventino strutturali e permanenti.No ad un ritorno indietroIl presidente dell'europarlamento non ritiene possibile un ritorno alle vecchie regole europee di bilancio. "Chi pensa di mettere tra parentesi quanto accaduto, di chiudere tutto in un’emergenza, per tornare alle politiche di prima, rischia di far piombare l’Europa in una crisi strutturale dagli esiti molto negativi", ha avvertito.No al Fiscal Compact"Abbiamo bisogno di regole nuove", ha dichiarato Sassoli riferendosi ad un ripristino del Fiscal Compact in uno scenario post Covid. Le regole del trattato sono state sospese fino al 2022."Con l'azione europea gli Stati nazionali hanno aumentato sensibilmente il loro rapporto debito/Pil per difendere famiglie e imprese dallo shock economico e sociale prodotto dalla pandemia", ha proseguito Sassoli.

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, ue, david sassoli