Libano, manca la benzina: centinaia di turisti bloccati all'aeroporto di Beirut

Centinaia di turisti arrivati in Libano lunedì non sono riusciti a partire dall'aeroporto per raggiungere i loro alberghi a causa della crisi di carburante nel... 23.08.2021, Sputnik Italia

All'uscita dell'aeroporto si sono ammassate centinaia di persone. Le macchine di alberghi non sono venute a prenderle. I rappresentanti degli hotel hanno chiesto scusa agli ospiti, motivando il disagio con la mancanza della benzina, ha raccontato un interlocutore dell'agenzia.Un altro testimone ha raccontato che i turisti sono costretti a pagare ai tassisti tariffe elevate per lasciare l'aeroporto. Al contempo, la domanda di taxi supera l'offerta per via della carenza di carburante.Da più di un mese il lavoro di tutte le centrali elettriche in Libano risulta essere quasi completamente sospeso a causa della mancanza di fondi statali per acquistare il gasolio. La carenza di carburante ha costretto a chiudere anche i proprietari di generatori privati. Nella maggior parte del Paese, l'elettricità viene fornita per non più di un'ora al giorno. In questa situazione, molte cliniche e ospedali privati, nonché un certo numero di imprese, hotel, bar e ristoranti sono stati costretti a sospendere le loro attività.Nella speranza di procurarsi della benzina, gli autisti fanno lunghe code alle stazioni di servizio. Anche i servizi di taxi sono paralizzati in tutto il Paese.La crisi finanziaria ed economica prosegue in Libano dall'autunno del 2019. La situazione è aggravata dalla crisi politica e dall'incapacità delle autorità di formare il nuovo esecutivo per circa un anno.

