Lavoro, il ministro Cingolani dal Meeting di Rimini: "servirebbe un ministero del Futuro"

Nell’ultimo decennio, stiamo assistendo ad un radicale cambiamento del mercato del lavoro dovuto principalmente al progresso tecnologico, alla globalizzazione, ai cambiamenti demografici ed alla trasformazione ecologica. Questi fattori sono alla base della riorganizzazione dei processi produttivi, i quali impongono un cambiamento nelle modalità e nelle caratteristiche della domanda e dell’offerta di lavoro.In una video intervista condotta da Luciano Violante, il ministro Roberto Cingolani è intervenuto al talk "Il lavoro che verrà", un evento tenutosi all'interno del meeting di Rimini."Io penso che servirebbe un ministero del futuro" ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica durante la video intervista, affermando che oggi non trattiamo il futuro come un elemento essenziale, e che non abbiamo tempo per scrivere un libro con le linee guida.Al talk erano presenti Mario Mezzanzanica, Professore di Computer Science and Engineering, Università di Milano Bicocca; Sabina Nuti, Rettrice Sant’Anna di Pisa; Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia; Roberto Cingolani, Ministro della Transizione ecologica e Luciano Violante, Presidente emerito Camera dei Deputati.

