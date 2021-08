https://it.sputniknews.com/20210823/la-viceministra-todde-a-bonomi-la-legge-anti-fuga-e-una-bozza-apriamo-un-confronto-12620142.html

La viceministra Todde a Bonomi: “La legge anti-fuga è una bozza, apriamo un confronto”

La viceministra Todde a Bonomi: "La legge anti-fuga è una bozza, apriamo un confronto"

Il testo non ha intenti punitivi verso le aziende, come denunciato dal presidente di Confindustria, ma vuole creare un percorso di responsabilità contro i... 23.08.2021, Sputnik Italia

Per la viceministra dello Sviluppo Economico Alessandra Todde, della legge cosiddetta “anti-fuga”, per le aziende che lasciano l’Italia per delocalizzare, “non è stata capita fino in fondo la logica”. Inoltre, sottolinea sulle pagine del Corriere della Sera, si tratta di “una bozza”.Proprio su questo punto Todde insiste, dopo le critiche del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che ha parlato di una misura punitiva.Nessun intento punitivo, ma sì alla blacklistTodde, quindi, smorza la polemica e sottolinea che l’obiettivo della norma allo studio con il ministro del Lavoro Andrea Orlando “non è punitivo”, ma è "di delineare un percorso di responsabilità sociale per aziende che non sono in crisi e decidono di chiudere attività produttive dopo aver ricevuto aiuti pubblici”.Nel testo si parla di un’ipotesi di black list per chi delocalizza e serve a “far presente alle istituzioni chi ha preso soldi pubblici senza seguire le regole”.

