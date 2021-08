https://it.sputniknews.com/20210823/istat-italia-unita-sul-senso-civico-ma-la-raccomandazione-e-piu-tollerata-al-nord-12621143.html

Istat: Italia unita sul senso civico, ma la “raccomandazione” è più tollerata al Nord

Le doppie file sono meno condannate al Sud e le italiane sono più civili dei connazionali uomini. Lo rivela una ricerca. 23.08.2021, Sputnik Italia

Un’Italia con un alto senso civico generale, dal pagamento delle tasse alle norme del codice della strada, dai rifiuti al viaggiare senza biglietto.È quanto emerge da un’indagine Istat svolta tra il 2016 e il 2018, che consegna una fotografia particolare dello Stivale: nel rispetto degli altri e delle regole di vita di una comunità emerge, per esempio, che le italiane sono più attente, i giovani hanno un senso più alto di trasgressione e la conformità fiscale non è influenzata dal grado d'istruzione.Fa riflettere, però, che in base ai dati c’è una contrapposizione capovolta tra Nord e Sud. A differenza delle normali statistiche, che vedono un Meridione più povero e arretrato e un Settentrione più ricco e dotato di infrastrutture, la ricerca Istat rivela che gli italiani che vivono al Nord condannano meno le “raccomandazioni” e ritengono più inutile degli italiani che vivono al Sud denunciare alla polizia.Dalla doppia fila alle tasseUn’Italia unita e poco tollerante rispetto alle violazioni al codice della strada, al divieto di buttare carta a terra, al viaggiare sui mezzi pubblici senza essere in possesso del biglietto regolare.Diverso l’atteggiamento per quanto riguarda il pagamento delle tasse o la corruzione in ambito lavorativo, dove si rileva una tolleranza più alta: il 28,3% ha dichiarato che accetterebbe una raccomandazione nella ricerca di un posto di lavoro.Differenze tra Nord e Sud ma poco marcateSecondo Istat “a livello territoriale non si osservano grandi divari nella valutazione dei comportamenti virtuosi”.La doppia fila è più tollerata al Sud, dove però si condannano di più i comportamenti pericolosi alla guida.Al Nord è meno tollerato gettare i rifiuti a terra, ma si tollera di più l’affissione di avvisi e pubblicità sui muri, pali e cassonetti.

2021

