https://it.sputniknews.com/20210823/incendio-allaeroporto-di-kabul---video-12627687.html

Incendio all'aeroporto di Kabul - video

Incendio all'aeroporto di Kabul - video

Nella mattinata di oggi all'aeroporto della capitale afghana, che attualmente viene utilizzato per l'evacuazione di cittadini stranieri e profughi, si è... 23.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-23T16:43+0200

2021-08-23T16:43+0200

2021-08-23T16:43+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/12607581_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_398225cc0b93d25d4d44272b8fc7a6a9.jpg

Diversi video mostrano un incendio all'aeroporto di Kabul mentre le forze straniere proseguono con l'evacuazione.Non ci sono dettagli sulla causa del presunto incendio all'aeroporto, né riguardo eventuali vittime.In precedenza oggi un gruppo di aggressori ha attaccato l'aeroporto al momento controllato dalle forze degli USA ed alleati della NATO con l'assistenza delle restanti forze di sicurezza afghane. Gli aggressori hanno ucciso un membro delle forze di sicurezza afghane e ne hanno feriti altri tre. Non è noto il motivo dell'assalto.L'assalto mattutino si è verificato mentre gli Stati Uniti ed alleati proseguivano con il trasporto dei propri cittadini dall'Afghanistan dopo che il potere nel Paese era stato rapidamente preso dai talebani, ad eccezione di alcune province. Centinaia di afgani, in fuga dai talebani, si sono riversati all'aeroporto, cercando di fuggire dal Paese imbarcandosi su uno degli aerei NATO in partenza.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo