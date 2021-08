https://it.sputniknews.com/20210823/in-grecia-impiegati-delle-case-di-riposo-si-sbrigano-a-vaccinarsi-rischiando-di-perdere-il-lavoro-12615930.html

In Grecia impiegati delle case di riposo si sbrigano a vaccinarsi rischiando di perdere il lavoro

In Grecia impiegati delle case di riposo si sbrigano a vaccinarsi rischiando di perdere il lavoro

2021-08-23T07:58+0200

A luglio le autorità greche hanno annunciato l'obbligo di vaccinazione di alcune categorie di lavoratori. Gli impiegati delle case di riposo avrebbero dovuto farsi somministrare il vaccino entro il 16 agosto, operatori sanitari di strutture pubbliche e private hanno tempo fino al primo settembre.Il documento sottolinea l'aumento del numero di vaccinati tra gli impiegati delle strutture private per anziani e diversamente abili dopo una settimana dall'entrata in vigore della misura:I dipendenti che si rifiuteranno di vaccinarsi saranno sostituiti. Secondo quanto dichiarato dal dicastero, il numero di tali lavoratori non è alto.Il ministero ritiene che la misura sia efficace."Non sta emergendo una grave mancanza di dipendenti. L'anno scorso, 500 persone sono state ingaggiate nelle strutture di sicurezza sociale per far fronte alle emergenze legate alla pandemia. In ogni caso, la sostituzione del personale sospeso, ove necessario, avviene attraverso una procedura di assunzione rapida con contratto di tre mesi con possibilità di rinnovo per un altro trimestre", fanno sapere le autorità.Il viceministro del lavoro e degli Affari sociali, responsabile dell'assistenza sociale e della solidarietà sociale, Domna Michailidou aveva dichiarato che l'obbligo di vaccinarsi per i lavoratori delle strutture sociali non è un tentativo di imporre la propria opinione ma una parte importante degli sforzi per salvare la vita alle persone anziane.Secondo gli ultimi dati dell'Eurostat, il tasso di disoccupazione in Grecia ammonta al 15,1%.

