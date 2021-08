https://it.sputniknews.com/20210823/il-vaccino-pfizer-riceve-lapprovazione-definitiva-dalla-fda-12626443.html

Il vaccino Pfizer riceve l'approvazione definitiva dalla FDA

L'ente regolatorio americano ha dato l'autorizzazione piena al vaccino anti-Covid di Pfizer/Biontech. Finora è stato utilizzato grazie ad un'autorizzazione in... 23.08.2021, Sputnik Italia

La Food and Drug Administration (FDA) ha dato l'approvazione definitiva e completa al vaccino anti-Covid di Pfizer/Biontech. Per le autorità sanitarie statunitensi si tratta di una pietra miliare nella lotta contro la pandemia di coronavirus.La mossa dell'ente regolatorio degli Stati Uniti potrà risollevare la fiducia degli americani nella vaccinazione, mentre nel Paese si diffonde una nuova ondata di contagi. "Il pubblico può essere molto fiducioso sul fatto che questo vaccino soddisfi gli elevati standard di sicurezza, efficacia e qualità di produzione che la FDA richiede per un prodotto approvato", ha aggiunto.Gli Stati Uniti sono il primo Paese a dare la piena approvazione al vaccino Cominarty sviluppato da Pfizer e Biontech. Fino ad oggi il vaccino è stato impiegato nelle campagne di vaccinazione contro il Covid-19 con un'autorizzazione per l'uso d'emergenza, che richiede meno dati sugli studi clinici. Per arrivare all'autorizzazione definitiva del vaccino per le persone di età pari o superiore a 16 anni ci sono voluti sei mesi di supervisione dei dati. Il Ceo di Pfizer, Albert Bourla spera che la decisione "contribuisca ad aumentare la fiducia nel nostro vaccino, poiché la vaccinazione rimane lo strumento migliore che abbiamo per aiutare a proteggere le vite".Il vaccino di Pfizer ha ricevuto l'autorizzazione d'emergenza della FDA il 9 dicembre 2020. Gli Stati Uniti hanno lanciato a gennaio 2021 una campagna di vaccinazione su vasta scala, mentre sul Paese imperversava una recrudescenza di contagi Covid-19. In primavera è arrivata l'autorizzazione per la somministrazione nelle persone con più di 12 anni. Ad oggi sono 201 milioni gli americani che hanno ricevuto una dose, 170 milioni sono completamente vaccinati.

