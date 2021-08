https://it.sputniknews.com/20210823/green-pass-gelmini-lobbligo-per-il-personale-scolastico-e-una-scelta-che-rivendichiamo-12623671.html

Green Pass, Gelmini: "L'obbligo per il personale scolastico è una scelta che rivendichiamo"

Green Pass, Gelmini: "L'obbligo per il personale scolastico è una scelta che rivendichiamo"

Il Green Pass "non è una violazione di libertà personale", ma uno strumento per "tutelare spazi di libertà". Lo ha detto la ministra degli Affari regionali. 23.08.2021, Sputnik Italia

L'anno scolastico che si aprirà a settembre sarà "impegnativo", ma con la didattica "non più a distanza", con un "conseguente aumento della qualità dell’insegnamento e della socialità”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali, ed ex ministra dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, a margine del suo intervento al Meeting di Rimini.Per la ministra, il Green Pass "non solo non è una violazione della libertà personale, ma è uno strumento attraverso il quale tutelare gli spazi di libertà". Auspica infine che venga raggiunto l'80% di immunizzazione, per "mettere in sicurezza i più fragili e per evitare di tornare a chiudere, infliggendo danni non solo alla salute delle persone, ma anche all'economia". La vaccinazione in Italia Nella campagna vaccinale italiana sono state somministrate 75.306.022 dosi di vaccino contro il Covid-19, pari al 92,7% delle 81.203.532 consegnate. Il 67,31% è immunizzato con la doppia dose o con il vaccino monodose, pari al 36.354.666 della popolazione over 12.

