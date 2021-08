https://it.sputniknews.com/20210823/draghi-convoca-salvini-il-leader-leghista-discusso-di-afghanistan-lavoro-e-salute--12629202.html

Draghi convoca Salvini. Il leader leghista: discusso di Afghanistan, lavoro e salute

Sullo sfondo restano le polemiche e gli attacchi sui migranti e la ministra Lamorgese e il caso Durigon. 23.08.2021, Sputnik Italia

Una convocazione arrivata durante un evento a sostegno del candidato del centrodestra per Roma, Enrico Michetti. Il leader della Lega Matteo Salvini è stato chiamato dal premier Mario Draghi per un colloquio a Palazzo Chigi.Durante il faccia a faccia, Salvini ha espresso grande preoccupazione per la crisi in Afghanistan anche per le potenziali ricadute sul nostro Paese, hanno fatto sapere fonti della Lega sottolineando che oggi il leader ha incontrato a Roma gli ambasciatori di Afghanistan e Pakistan.Inoltre, Salvini ha confermato il massimo sostegno per realizzare le riforme utili all'Italia a partire da Giustizia, taglio della burocrazia e delle tasse.Salvini: parlerò con DurigonIl leader della Lega ha poi parlato del colloquio ai giornalisti, spiegando di aver parlato con il premier di Afghanistan, salute e lavoro."Fortunatamente fascismo e comunismo sono stati sconfitti dalla storia e nessuno ne ha nostalgia. O forse del comunismo qualcuno sì. Ho stima di Claudio, ci vedremo presto per parlare di pensioni, di Latina e di tutto il resto", ha aggiunto Salvini.Gli attacchi a Lamorgese continuanoSul fronte dei flussi migratori, Salvini ha rinnovato le sue accuse alla titolare del Viminale.In mattinata aveva twittato, parlando degli sbarchi e del rave party in provincia di Viterbo.Poi ha aggiunto parlando ai cronisti che “il ministro dell'Interno non sta svolgendo il suo ruolo e a dirlo sono i numeri. Sul fronte dell'immigrazione clandestina siamo quasi a quota 40 mila sbarchi, mi domando come il ministro passi le sue giornate".E ha chiesto che Lamorgese spieghi in Parlamento cosa ha fatto e cosa intende fare.

