Covid in Italia, le vaccinazioni frenano a Ferragosto

Covid in Italia, le vaccinazioni frenano a Ferragosto

Nel complesso, sono oltre 36 milioni gli italiani completamente immunizzati. 23.08.2021, Sputnik Italia

Nelle due settimane a cavallo di Ferragosto rallenta il ritmo della campagna vaccinale contro il Covid-19 in Italia.Dal 16 al 22 agosto le iniezioni sono state 1,5 milioni, per una media giornaliera di poco superiore alle 200.000 unità, nettamente inferiore, dunque, rispetto alle 500.000 delle settimane precedenti.La discesa della curva, a dire il vero, era iniziata anche nella settimana precedente al Ferragosto, dove si era registrata una media di 280.000 iniezioni giornaliere.La struttura del commissario Figliuolo ha fissato, per fine settembre, il termine per raggiungere l'80% dei vaccinabili.In calo le vaccinazioni tra gli over 50A destare maggiore preoccupazione è il quadro relativo alla fascia di popolazione degli over 50, tra i quali si contano ancora 4 milioni di persone alle quali non è stata somministrata neanche una dose.In calo, in questo senso, le cifre degli ultimi 30 giorni, che parlano di 440.000 cinquantenni che hanno fatto la prima dose, contro i 460.000 del mese precedente e i 3,1 milioni di quello ancora prima.In crescita i vaccinati tra gli adolescentiL'unica categoria di persone che, nel corso dell'ultimo mese, ha fatto registrare un aumento del numero delle vaccinazioni è quella degli adolescenti.Sono infatti 990.000 i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni che si sono fatti somministrare la prima dose, contro i 680.000 dei 30 giorni precedenti.

