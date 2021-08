https://it.sputniknews.com/20210823/coldiretti-temporali-e-maltempo-dopo-la-siccita-aumenta-il-conto-dei-danni-12620723.html

Coldiretti: temporali e maltempo dopo la siccità, aumenta il conto dei danni

L'arrivo dei temporali fa salire il conto dei danni nelle campagne. Lo afferma Coldiretti in riferimento all'allerta maltempo lanciata dalla Protezione civile in cinque regioni del nord, per manifestazioni temporalesche, intensi rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento.Le coltivazioni sono già provate duramente dal caldo e dalla siccità che ha seccato la terra, rovinando il raccolto di frutta e verdura e impoverendo le coltivazioni di mais, soia, girasole e pomodoro da conserva. Inoltre, gli incendi hanno tagliato la disponibilità di foraggio per gli animali, mettendo in difficoltà gli allevamenti.I temporali e le violente piogge, invece, danneggiano l'agricoltura, perché il terreno non riesce ad assorbire l'acqua che cade violentemente, rischiando di provocare frane e smottamenti.Coldiretti punta il dito contro i cambiamenti climatici, alla base dei fenomeni estremi che hanno caratterizzato il clima torrido di quest'estate, che ha favorito la propagazione di incendi e causato mancanza d'acqua per via delle scarse precipitazioni.Nonostante i cambiamenti climatici, l’Italia resta un Paese piovoso. Annualmente, cadono in media 300 miliardi di metri cubi d’acqua, ma, per le carenze infrastrutturali, se ne trattiene solo l’11%. Per risparmiare acqua, Coldiretti suggerisce di aumentare la capacità di irrigazione e incrementare la disponibilità di cibo per le famiglie, con un progetto concreto immediatamente cantierabile nel Recovery plan, un "intervento strutturale reso necessario dai cambiamenti climatici, caratterizzati dall’alternarsi di precipitazioni violente a lunghi periodi di assenza di acqua, lungo tutto il territorio nazionale".Il progetto prevede la realizzazione di una rete di piccoli invasi diffusi sul territorio, ma a basso impatto paesaggistico, privilegiando il completamento e il recupero di strutture già presenti, in modo da instradare velocemente il progetto e ottimizzare i risultati finali."L’idea è di 'costruire', senza uso di cemento per ridurre l’impatto l’ambientale, laghetti in equilibrio con i territori, che conservano l’acqua per distribuirla in modo razionale ai cittadini, all’industria e all’agricoltura, con una ricaduta importante sull’ambiente e sull’occupazione", conclude Coldiretti.

