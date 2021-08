https://it.sputniknews.com/20210823/catania-spara-in-mezzo-alla-strada-per-uccidere-lex-fidanzata-sul-lungomare-di-acitrezza-12618498.html

Catania: spara all'ex fidanzata sul lungomare di Acitrezza, è caccia all'uomo

Catania: spara all'ex fidanzata sul lungomare di Acitrezza, è caccia all'uomo

Un'ennesimo femminicidio è avvenuto in provincia di Catania. La vittima è una ragazza di 26 anni uccisa dall'ex fidanzato. È caccia all'uomo. 23.08.2021, Sputnik Italia

Terrore ad Acitrezza, per un vero e proprio agguato avvenuto domenica notte sul lungomare del rinomato borgo marinaro di Aci Castello, alle porte di Catania.Un uomo ha estratto un'arma da fuoco e ha sparato in mezzo alla strada uccidendo una ragazza di 26 anni, Vanessa Zappalà. Secondo le testimonianze dei presenti, a sparare è stato l'ex fidanzato della ragazza, già denunciato per stalking, che dopo il delitto si è dato alla fuga.L'uccisione di VenessaDomenica sera, Vanessa, residente nel comune etneo di Trecastagni, stava trascorrendo del tempo con degli amici sul lungomare di Acitrezza, nei pressi del porticciolo. È lì che l'ex l'avrebbe raggiunta, estratto la pistola e sparato una raffica di colpi in mezzo alla strada. Un proiettile fatale l'ha colpita alla testa, uccidendola sul colpo.Nella sparatoria è stata ferita anche un'amica della vittima, colpita di striscio alla schiena. Dopo aver aperto il fuoco, il giovane, residente a San Giovanni La Punta, si è dato alla fuga. La caccia all'uomoL'autore del delitto è ricercato attivamente dalle forze dell'ordine, che stanno tentando di mettersi sulle sue tracce. Sul luogo della tragedia si sono recati i i carabinieri del Sis, il reparto speciale di investigazioni scientifiche di Catania.Nelle indagini, affidate ai carabinieri di Acireale, gli investigatori stanno tentando di ricostruire le dinamiche e le varie fasi che hanno portato al delitto, per stabilire se ci sia stata una lite o una discussione scatenante o se il carnefice si sia recato sul posto con l'intenzione di uccidere la sua ex ragazza. La presenza della pistola lascerebbe comunque pensare ad una premeditazione.

