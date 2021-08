https://it.sputniknews.com/20210823/boris-johnson-fara-pressioni-su-biden-per-ritardare-ritiro-truppe-dallafghanistan-secondo-media-uk-12618200.html

Boris Johnson farà pressioni su Biden per ritardare ritiro truppe dall'Afghanistan secondo media UK

Boris Johnson farà pressioni su Biden per ritardare ritiro truppe dall'Afghanistan secondo media UK

Secondo fonti dal Regno Unito, il Primo ministro britannico Boris Johnson tenterà di convincere il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante la riunione... 23.08.2021

Secondo The Telegraph, Johnson sarebbe pronto a tentare di fare pressione sul Presidente americano, al fine di far temporeggiare gli USA in Afghanistan e consentire un’evacuazione meno traumatica.Domenica scorsa, Johnson ha annunciato che i leader dei paesi del G7 avranno colloqui urgenti sulla situazione in Afghanistan il 24 agosto. Più tardi, domenica, il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha confermato la partecipazione di Biden all'incontro virtuale, aggiungendo che i colloqui ruoteranno attorno alla questione dell'evacuazione degli americani e degli afgani "vulnerabili" e dell'assistenza umanitaria per i rifugiati.Secondo The Telegraph, da giorni, i ministri britannici starebbero facendo pressioni sugli Stati Uniti in privato, per considerare di procrastinare il ritiro delle truppe, al fine di allentare la pressione sull'aeroporto di Kabul. Biden ha detto ai giornalisti, domenica, che erano in corso dialoghi con i funzionari militari americani sulla possibilità di una tale rinvio oltre la scadenza del 31 agosto.Molti paesi hanno iniziato a evacuare i propri cittadini e il personale diplomatico dall'Afghanistan dopo che i talebani* sono entrati a Kabul il 15 agosto. Il presidente afghano Ashraf Ghani si è dimesso ed è fuggito dal Paese per prevenire quello che ha descritto come un "bagno di sangue", in caso i militanti avessero dovuto combattere per conquistare la città.In una conversazione telefonica con l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, Biden ha descritto l'evacuazione delle persone dall'Afghanistan, dopo la caduta di Kabul, come il "più grande ponte aereo umanitario nella Storia".*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri paesi

